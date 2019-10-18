前國民黨主席洪秀柱（右）所到之處有支持者迎接。（程炳璋攝）

在前國民黨台南市長參選人高思博（左）介紹下，前國民黨主席洪秀柱（中）進入天壇參拜。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱18日參拜中西區台灣首廟天壇，對廟內知名的歷史牌匾感到好奇，廟方細心介紹「一字匾」，現場早有「洪家軍」粉絲舉牌高呼「洪秀柱凍蒜」，她在短暫參拜後離去。

洪秀柱18日前往天壇參拜，早有柱柱姐粉絲在巷口舉牌等候，國民黨籍的前台南市長參選人高思博、議員曾信凱都到場迎接，洪家軍粉絲隨著她走進廟內一路高喊「洪秀柱凍蒜」。

天壇的「一字匾」與府城隍廟的「爾來了」竹溪寺的「了然世界」並稱台南三大牌匾，一字除了有書法美感外，更寓意唯天唯大、一以貫之，許多信徒更直譯成「千算萬算，不如天一筆」之意。

高思博與廟方董事長徐國潤一起介紹廟內設施，洪秀柱特別留意廟內大殿正上方有前總統蔣中正1952年提匾「義格蒼穹」，意外老總統也到此題字，感覺當初匾額相當「霸氣」。

洪秀柱認為天壇一字匾與蔣中正題匾都很有歷史價值，也為參拜信徒增添對神像虔誠的話題。她在天壇待了1小時，支持者手持標語牌全程等候，為她營造選情熱度。

(中時 )