由於英國國會即將就新的英國脫歐協議進行表決，投資人抱持謹慎，美國股市昨天收高，日本股市日經指數今天跟進收盤小漲。

日經225指數上漲40.82點或0.18%，收22492.68點。但東證一部指數小跌2.17點或0.13%，收1621.99點。

(中央社)