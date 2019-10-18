英國新脫歐協議將表決 日經指數謹慎中收高 15:402019/10/18 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於英國國會即將就新的英國脫歐協議進行表決，投資人抱持謹慎，美國股市昨天收高，日本股市日經指數今天跟進收盤小漲。 日經225指數上漲40.82點或0.18%，收22492.68點。但東證一部指數小跌2.17點或0.13%，收1621.99點。 (中央社) #指數 #英國 #股市 #收高 #日經指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 政府放行5G用華為 這國人不高興了 - 國際 撂狠話！德若敢開放華為 美警告有這嚴重下場 - 國際 日總務大臣參拜靖國神社 安倍內閣第2人 - 國際 - 中央社 陸要求開除火箭隊總管 NBA總裁送三字回應 - 國際 5年460名南韓航空公司機師跳槽 八成前往大陸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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