戰鬥民族年輕醫生為取胎盤，竟誤拉出子宮，導致年僅22歲的孕婦艾莉莎（Alisa Tepikina）痛苦慘叫後，不治身亡。家屬怒告醫生，經事件委員會調查後判定該名醫生因醫療疏失，將面臨3年的有期徒刑。

據每日郵報報導，俄羅斯一名孕婦艾莉莎（Alisa Tepikina），只來得及看孩子一眼，便被推回手術室取出尚在體內的胎盤。然而，手術過程中，守在門外的家屬表示，他們聽到艾莉莎痛苦的慘叫聲，後來便收到艾莉莎不幸離世的消息。艾莉莎的父母說：「我的女兒很痛苦，她在尖叫，卻沒有人在乎。」甚至從未有人來跟我們道歉。

醫生宣稱整個手術過程並未出現暴力行為（圖／摘自Shutterstock）

27歲的值班醫生宣稱整個手術過程並未出現暴力行為，會出現拉扯的動作是因為在手術過程中，發生一種極為罕見的醫療狀況「子宮外翻」。

經過事件委員會調查之後，醫學專家表示，此事件的發生應歸咎於醫療疏失。針對該名孕婦的狀況，取出胎盤的手術應當要麻醉。再者，主治醫生宣稱的罕見醫療狀況並非是自主性發生，而是因外力用力拉扯導致的結果。最後，該醫生在整個狀況發生時都沒有意識到嚴重性，竟相隔4小時候才將子宮放回原位，導致孕婦心臟衰竭、失血過多而死。

(中時電子報)