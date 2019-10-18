扁實檸檬（Citrus depressa Hayata）又稱山桔仔、椪橘、扁平橘、臺灣香檬，早期發現於臺灣東部和日本沖澠，在臺灣，始終沒有發現其食用價值，而埋沒於荒山叢林裡。農糧署署長胡忠一說明，香檬契作可以穩定農民收益，也是今年推動檳榔廢園轉作作物之一，創造消費者健康與農戶雙贏，同時打造屏東為台灣長壽縣，期將成為未來為屏東帶來財富與健康的新綠金產業。

由於扁實檸檬富含川陳皮素(Nobiletin)、橘皮素(Tangeretin)等多甲氧基黃酮(Polymethoxylated Flavones；PMF)，目前屏東地區已有合作社場契作種植。

屏東麟洛的永信蔬果運銷合作社理事主席邱永豐是台灣種植扁實檸檬(香檬)的先驅，起緣於扁實檸檬是原產地日本沖繩縣長壽村(大宜味村)百歲人瑞的日常飲料及食材，日本深入研究發現扁實檸檬相關保健成分與功效，進而成為日本最夯的養生食品，由於沖繩產量不敷需求，故向臺灣購買，促使外銷契機。

胡忠一指出，其實剛開始生產時，國人也不熟悉扁實檸檬，加上外型和金桔(四季桔)有點相似，大部分消費者都把扁實檸檬(香檬)誤認為金桔。胡忠一進一步說明，外觀可以由以下幾點來分辨，扁實檸檬較金桔稍大，它的外皮不像金桔光滑而顯得粗糙許多，還分布細小凸起微粒；香檬有明顯的肚臍，金桔則為平坦；香檬有較多種子，這些種子富含極高類黃酮成分；最重要的是喝起來扁實檸檬有濃郁香味、另帶點嗆鼻的酸味，金桔則顯清淡。

胡忠一說，臺灣香檬目前多以榨汁的方式外銷到日本及大陸市場，後來因合作社的努力及相關產品在媒體上曝光，國內市場逐漸知道臺灣香檬含有豐富的川陳皮素、橘皮素及類黃酮素等，因此在國內養生保健市場的接受度逐年攀升，近10多年來永信合作社與農戶的契作面積從2009年的45公頃擴大到今(108)年的280公頃，同時也陸續開發相當多的系列產品，包括香檬原汁、香檬茶包、香檬精華粉、香檬隨身包、香檬果乾等，還有隱藏版的限定產品，例如香檬鳳梨酥、香檬蛋糕、紅藜香檬-甜鳳藜醬、香檬香腸等，這些限定產品都要事先預定，才能在最佳賞味期送給消費者品嚐。

香檬具濃郁橘香及酸味，用途也相當廣泛，除了榨汁，還可以入菜，包括海鮮、火鍋、豬腳的沾醬，香檬香腸，也可以熬湯(香檬雞湯、香檬虱目魚湯)，都是令人食慾大開的佳餚，另外單純摻入蜂蜜、黑糖、甘蔗汁，或是調製茶飲，都可成為夏日最好的清涼飲品。

高雄區農業改良場場長戴順發指出，臺灣香檬富含川陳皮素及橘皮素等多甲氧基黃酮類，是對人體有益之機能性成分。臺灣多數的消費者對臺灣香檬仍相當陌生，但近年來越來越多民眾發現臺灣香檬的迷人香氣及珍貴成分，市面上也已有香檬原汁等產品，提供消費者更方便享受臺灣香檬的美味，並攝取到其中珍貴的機能性成分。

胡忠一進一步說明，健康就是財富，有健康才能滿足食、衣、住、行、娛樂及支配財富。香檬系列產品年年參加東京國際食品展擴展外銷通路與市場，而且持續不斷研發新的產品，推廣香檬契作可以穩定農民收益。

今年農糧署推動檳榔廢園轉作，申請期間自108年1月1日至108年12月31日止，廢園每公頃補助15萬元，轉作作物包括油茶、油柑、綠竹筍、茶、芒果、新興柑桔(柳橙、文旦柚、椪柑、桶柑、茂谷柑、海梨柑除外)、牛樟及番石榴；羅漢松、檸檬、酪梨、板栗及臺灣香檬，每公頃補助5萬元種苗費。辦理檳榔廢園轉作，創造消費者健康與農戶年收百萬雙贏，同時打造屏東為台灣長壽縣，香檬將成為未來為屏東帶來財富與健康的新綠金產業之一。

(工商 )