為以實際行動肯定同仁辛勞並使資源回收工作持續精進，環保署於今（18）日辦理「北區清潔隊資源回收座談會」，邀請基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、臺中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣及連江縣等15縣市的清潔隊與會研討及交流分享政策。

行政院長蘇貞昌8月13日出席「全國清潔隊長業務交流會議」時表示，清潔隊員工作多元，若沒有清潔隊員，城市運作將陷入停擺；蔡英文總統也於108年9月28日低碳環保車輛授車典禮中感謝全國的清潔隊員在工作崗位上盡心盡力，讓我們有一個乾淨宜居的環境。有賴於全國第一線清潔隊對推動垃圾減量及資源回收工作的堅持，全國垃圾回收率從90年的12.68％，提升至107年的60.54％。

為照護清潔隊員，提升同仁工作形象及士氣，提供舒適安全的工作環境，環保署對於站在第一線與我們生活最為接近的清潔隊員，給予最大的支持及照護，環保署規劃多項補助措施，包括『好穿』『好洗』『好行』『好住』『好安全』，總經費達新臺幣70億元，並將以最快速度、實際行動肯定同仁辛勞。

首先，補助多功能輕便工作服，保障清潔隊員作業安全，提升清潔隊員的作業形象，也增加清潔隊員們的士氣。該工作服由服裝設計新款式，統一發包，預定12月份換裝。

再來，補助地方購置預鑄式沐浴、盥洗設施及洗衣機等，提供清潔隊於隊部環境內自身梳洗設施盥洗設備，讓同仁在工作後可以乾乾淨淨回家，也維護清潔同仁健康清新之形象。

而且，持續補助各縣市政府垃圾車、資收車、清溝車、重機具等機具之汰換，利其器並讓工善其事，加速推動環保業務與資源回收工作，以及營造安全、有效率的工作環境。

清潔隊員的安全，也是環保署關切的。補助清潔隊安全防護裝備，讓清潔隊員從事垃圾收集分類和資源回收時能有安全的工作防護。

環保署表示，已儘速執行相關計畫，讓清潔隊員們得以在政府的關心下，於合適與安全的工作環境中，繼續為台灣打造美麗、乾淨、宜居的環境以慰勞清潔隊員們的辛勞。

(工商 )