新北市長侯友宜18日到新北市議會舉行市政報告，藍、綠議員磨刀霍霍，清晨就到場排隊登記質詢，不過綠營議員張志豪第一個上場，就猛誇侯友宜，得知侯友宜上任十個月只請了1天又8小時大大稱讚，更暗酸韓國瑜「我們何其有幸可以質詢到侯市長」。

侯友宜18日市政報告，細數上任以來的政績，包括淡水藍天大廈大水坑、板橋大仁街淹水問題、都更三箭、五股垃圾山等等，也針對安、居、樂、業四面像闡述未來願景與做法。

張志豪表示，聽到市長報告行動治理有目共睹，包括輪狀病毒疫苗、中和灰磘都市計畫、興南夜市、哈客會館等，要給侯友宜按個讚，相較高雄市民來說，新北何其有幸，包括議會可以質詢到市長，是市民之福。

張志豪也詢問侯友宜上任以來到底請過幾次假，侯友宜說，當初雙北論壇那天因為腰傷在醫院躺了一天，後面陸續又請了8小時，讓現場議員驚呆「太拚」。

張志豪也拿侯友宜臉書粉絲團先前遭韓粉出征一事詢問侯友宜，還問侯友宜會不會要別人去「一頭撞死」；侯說，面對每一件事他一定先檢討自己，每一個人苛責都有道理都虛心接受，怎麼發言他都尊重，講得有道理的他都尊重。

張志豪也問侯友宜對一例一休看法，侯說，一例一休很多勞工不滿意確實要檢討，檢討過程確實有很多衝撞，也還有很多聲音，他認為要彈性調整，更有彈性空間，讓勞工工作環境更舒服。

(中時 )