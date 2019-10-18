北港鎮好收里的非法貓狗寵物繁殖場環境髒亂。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣動植物防疫所在北港鎮破獲大型非法犬貓繁殖場，226隻沒入開放認養。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣動植物防疫所接獲民眾檢舉北港鎮好收里僻靜庄邊藏有非法繁殖狗場， 17日會同北港分局偵查隊、派出所員警持搜索票稽查，查獲非法繁殖的寵物名種犬、貓共共226隻，全數依法沒入，公告7日後將開放認養。

防疫所人員經多日佈線蒐證，確認該繁殖場藏身於鄉間的蜿蜒道路鐵皮屋內，平時大門深鎖，且飼有大型兇猛犬隻看守，附近村民只知道該場飼有大量犬貓。

防疫所17日協請北港警分局協助申請搜索票入內，發現吉娃娃、古代牧羊犬、法鬥、臘腸狗、鬆獅犬、杜賓、羅威那、柴犬、貴賓、摺耳貓等名種犬貓，飼養環境髒亂、散發惡臭，經獸醫師檢查，多數犬貓有眼睛發炎及脫水現象。

防疫所指出，當場查獲有配種及買賣紀錄，陳姓業者無法確切清楚交代犬貓來源，也無法提出施打狂犬病疫苗、植入晶片等證明，違法事實明確。

雲林縣防疫所表示，全數犬、貓已依法沒入，分別由北港、水林、崙背、斗六等四公所清潔隊協助運送，安置9間代收容動物醫院，在完成狂犬病疫苗注射、寵物晶片植入及結紮手術後，公告7日後開放民眾認養。

防疫所人員說，陳姓業者涉及非法經營繁殖及買賣特定寵物，將依動物保護法第25-2條規定，處新台幣10萬以上300萬元以下罰鍰。場內所有犬隻均無法提出施打狂犬病疫苗證明，依動物傳染病防治條例第45條規定，得處新台幣3萬元以上罰鍰。

(中時 )