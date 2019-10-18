苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖名聞遐邇，香客絡繹不絕。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖香火鼎盛，吸引友宮將分靈請回宮廟內作客，或是隨行遶境，日前頻傳媽祖進校園溜滑梯、突轉醫院祈福等，造成拱天宮困擾及信眾混淆，拱天宮主委洪文華18日發出聲明，任何非官方大轎組出勤之活動，不代表拱天宮與白沙屯媽祖行為，盼減少爭議。

彰化、南投等地，近日傳出白沙屯媽祖進校園溜滑梯、突然轉進醫院替病患祈福等消息，信眾紛紛向拱天宮求證是否為本尊大媽出巡，引起宮方相當大的困擾，洪文華表示，近年各地分靈聯誼會活動頻繁，常使用白沙屯媽祖之名造成傳媒誤植，混淆信眾對白沙屯信仰的認知，因此特別發出聲明澄清。

洪文華說明，大媽目前仍在宮內坐鎮，二媽僅於遊庄時出巡，友宮通常分靈，會請出三媽作客，到了友宮會上轎隨行遶境，但這些活動均非拱天宮官方所辦，應避免標註為「白沙屯拱天宮」或「白沙屯媽祖」的活動名稱，縱使為本宮延靈之媽祖，也應表註為分靈媽祖，避免誤導信眾以為「大媽到處趴趴走」。

洪文華希望各地聯誼會減少相關類似活動，朝單純信仰方式努力，即日起任何非白沙屯拱天宮官方大轎組出勤之活動，均不代表拱天宮及白沙媽，未來分靈、做醮時，也將要求友宮簽屬切結書，畫清界線。

他強調，目前確定由大轎組出勤的活動，僅有11月 22、23、24日，受邀參加花蓮港天宮主辦「慶祝花蓮港天宮聖母安座36周年遶境祈福活動」，為白沙屯媽祖破天荒，首度蒞臨東台灣的花蓮巡行賜福，22日將會行經宜蘭地區。

(中時 )