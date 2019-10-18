立委洪慈庸2017年創下承租爭議協調成功全國首例，讓45筆土地完成正式承租手續。（洪慈庸辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區多位農民早期出資協助政府興建河岸堤防，獲得土地耕作權益，後因土地移轉給國有財產署時資料遺失，產生承租爭議；立委洪慈庸在2017年創下承租爭議協調成功全國首例，讓45筆土地完成正式承租手續，17日晚間在臉書發布「傾聽勇者的聲音EP.2金水伯30年的心願」影片，描述老農等待30年的無人能解心願，終能實現了！

洪慈庸指出，金水伯與一群農民，因政府行政資料移交丟失，承租農地耕作權利突然沒了，也不能享有農民應有權益保障，奔走多年但總被拒之門外；她上任後接獲陳情，經過多次跨單位溝通協調，終於協助國有地承租爭議協調成功，讓45位農民找回他們熟悉的農地。

金水伯在影片受訪點出國有土地承租爭議長久以來問題，洪慈庸表示，這件事對一般人來說可能沒什麼，但一直以來卻沒有一個民代或過去政府協助解決；她說，「在我們這一代，有我們的使命，我們能夠讓政治比較不一樣，是真正要為民眾做事情，也希望讓我們的社會可以更不一樣。」

洪慈庸指出，過去全國並沒有類似早年國有土地承租爭議，最後得以協調成功案例，協調完成後老農可安心耕作，並取回相關務農的權益保障，也希望藉此經驗，能夠為未來相關案件提供參考，她特別感謝金水伯，因為有他的堅持，才有機會協助完成這份「30年的心願」。

洪慈庸繼9月推出陳情系列影片「傾聽勇者的聲音EP.1為國軍留一條路」，第二支「傾聽勇者的聲音EP.2金水伯30年的心願」上線後也獲得熱烈迴響，許多網友紛紛留言打氣，「好感人」、「感謝國會有妳打拚」、「再罰你做四年」、「別人不做的，HJJ完成了」，也提升民眾對國有地承租爭議的了解及重視。

(中時 )