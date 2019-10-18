桃園市大園區一名66歲劉姓老翁，18日上午獨自出門後就忘了回家的路，穿著內褲在街頭遊走，員警接獲民眾報案後帶著老翁詢問附近住戶，順利查出老翁的住處，將他平安護送返家。

竹圍派出所於18日上午接獲民眾報案，稱在竹圍街134巷口有一名老翁衣衫不整在街上遊蕩，請警方到場協助。所長涂有順、警員蔡欣樺、盧胤學獲報後前往查看，發現該名老翁僅穿著破舊的上衣及內褲，緩緩地在路旁行走，員警立即上前關心。

老翁面對員警的關懷詢問，僅說自己是要上街買東西，對於年籍資料等問題均無法回答，身上也沒有攜帶任何證件。員警見老翁行動不便，研判他應該沒走多遠，便開車載著他挨家挨戶詢問，順利得知老翁住處就在附近的成功街31巷裡，隨即將他護送返家。

老翁兒子接到員警的電話後也趕回家裡，他表示父親因患有失智症且行動不便，平時都在家中休養不太願意外出活動，已許久未出門，沒想到父親今天會趁著家人都在上班時獨自外出，讓大家都相當意外，還好有熱心的員警及時協助，才讓父親能夠平安無事，非常感謝員警的幫忙。

(中時 )