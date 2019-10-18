果真愛到卡慘死！台中一名17歲少女小珍（化名）愛上吃軟飯的周姓渣男，竟然聽對方的話「給我錢才會繼續愛妳」、「想跟我睡，就看妳怎麼做，不然我就跟其他女生約會」，少女為了得到愛，竟然傻傻聽周的男的話，下海賣淫，再將賣身錢供對方花用，法院審理時還說：「我太愛他了」。法官認為周男可惡至極，將他依違反兒童及少年性剝削防制條例，重判4年2月，併科罰金5萬元。

周男去年七月間缺錢花用，便勸誘小珍賣淫，讓他繳罰單、電話費、買機車，還規定一個月至少給3千，否則就分手，還威脅「兩個禮拜內生出兩萬，如果沒有就別想看到我」、「沒有3000更多，我就去找其他女生，最少3000，只能多不能少」。

小珍被周男硬逼，果真在手機軟體張貼賣淫訊息，去年7月間各以3千元價碼，分別與3位男子達成性交易，她只留下700元，其餘所得全部拿給周男。小珍為愛賣淫的事被母親發現，報警後才讓此事曝光。

小珍在台中地院法院審理時對法官說：「當時我太愛他，他說什麼我都聽。」周男則因勸誘小珍賣淫事證明確，遭判刑4年2月，併科5萬元罰金。

(中時電子報)