北市有578座公園，議員許家蓓18日發現，有高達549座公園沒有監視器，其中，大同區公園全數未裝，松山、信義區100座公園也只有3座有監視器，她要求市府應積極評估公園裝設監視器必要性，莫讓公園淪為治安死角。北市工務局對此回應，未來公園設計採開放視覺，再依需求檢討。

根據北市警察局資料，許家蓓指出，2016、2017年發生在公園的治安事件皆將近400件，去年284年雖有下降，但今年至9月卻已發生245起治安事件，今年快追平去年整年案件量，公園安全不可不重視。

許家蓓發現，全市僅有29座、比例不到10％的公園裝有監視器，進一步以行政區來看，大同區19處公園，全都沒有監視器，松山、信義100處公園，也只有3處有裝。

她說，目前公園監視器僅218支，有19支在228公園、大安森林公園35支、青年公園26支、15支在艋舺公園、陽明公園12支，這5處公園監視器數量加總就已經107支，占了總數一半。

許家蓓表示，北市公園處雖訂有裝設監視器SOP，依評估表評分超過60分以上公園，視經費狀況裝設監視器，但該SOP僅是「被動評估」，有民眾反映才會辦理會勘評估，她要求市府應主動評估裝設監視器必要性，不要等到治安事件發生再本亡羊補牢。

對此，工務局長林志峯回應，未來公園設計會採視覺開放，減少治安死角，開放使用後主動評估依需求檢討是否加裝監視器，公園處長陳榮興補充說明，明年預計加裝59支，涵蓋15座公園。

(中時 )