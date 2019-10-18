隨著日本隊來台參加第29屆亞洲棒球錦標賽的日本隊游擊手小森田大翔得知昨天在日本職棒選秀會中，被樂天金鷲隊以第1指名選中，他竟然被嚇到了!本來擔心會不會沒人選走，沒想到卻是第1指名，飛上枝頭成鳳凰。

小森田今（18）日對戰大陸隊賽後表示，從業餘轉入職棒還有一些要加強的地方，因為職棒與社會人球隊有些差別，他的優勢是腳程，上了壘之後會想辦法往下個壘包推進，他會展現自己積極跑壘的態度。

今天對戰大陸隊打第2棒的小森田打出日本隊第1支安打、跑回第1分，他說，今天比賽時已經把昨天的選秀結果放一邊了，不太去想選秀的事，所以今比賽第1打席就是安打，他覺得自已的表現還不錯。

其實小森田昨天在台灣收看日職選秀會，內心很緊張，不知道自己會不會被選上！直到自己被選到的瞬間，他被嚇到了！他以為就算會被選上也是3、4輪左右，沒想到第1輪就被選到了，很驚訝！

小森田認為，目前自己比較要改進的是打擊火力，因為他覺得打擊的力量還不夠，這次被樂天金鷲選到後，他會繼續想辦法加強揮棒速度，讓力量愈來愈大。

由於樂天買下台灣職棒桃猿隊，未來可望加強日本與台灣職棒球隊的交流，小森田表示，他希望有機會可以來與台灣職棒球隊交流比賽，想與台灣職棒球員較量看看。

(中時 )