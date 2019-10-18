韓媒曝光女星與公司代表對話。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

韓國演藝圈常傳出潛規則等傳聞，一名韓姓女星最近被媒體報導，本月初遭公司代表A男性騷擾，稱韓女「跳舞的樣子像在辦那種事」，還笑嘻嘻逼韓女多跳幾次，韓女要求A男道歉，A男半夜竟反而到她們宿舍大吵大鬧，使韓女最後憤而退團，並決定對A男提告。

據韓媒《YTN》報導，隸屬於4人女子團體的韓姓女星，本月初在練舞時遭公司老闆A男言語調侃，稱她跳舞的動作像在做性行為，讓韓女氣到手腳發抖，立刻要求A男道歉，A男不僅不肯，還到韓女宿舍大鬧，放話說只是幾句玩笑話被小題大作，「妳不可能再當歌手了，我不會道歉」。

韓女所屬的女團目前正處於名氣上升期，但因此事件讓韓女決定退團，不願牽累其他成員，為此還去看了精神科，而A男受訪則稱有試圖道歉，但沒連繫到韓女，對此，網友回應：「依影片的海報去找，應該是AXXXXX」、「別猜受害者了」、「小公司的女團好可憐」、「這公司是真的很垃圾了」。

(中時電子報)