國民黨總統參選人韓國瑜正式請假拚總統大選，日前盛傳韓11月將訪美，今日（18）韓接見美國在台協會主席莫健，卻以行程太滿為由，當面取消訪美行程。本月6日，前國民黨黨主席洪秀柱曾語重心長提醒韓，若能訪美就去，因自己當年就是拒絕訪美，受到「傷害」。這恐怖巧合，也讓外界想起「換柱」一事，憂心重蹈覆轍。

韓國瑜今日暫停半天環島傾聽學習之旅，上午銷假回到高雄市政府，接見美國在台協會主席莫健。因下鄉行程太滿，韓今當面告知莫健，已取消訪美行程，他表示對方也能接受他的觀點。

然而，本月6日洪秀柱參加退伍軍人餐會時表示，韓國瑜訪美之行在國內選務間確有為難處，但希望他任何一張選票都不能放棄，不論在海外與台灣都一樣。不僅如此，洪更警告：「韓國瑜若認為赴美對選情有加分，那就去。」因為美國具一定影響力，因當年自己參選總統時，也在考量後拒絕訪美，不料就受到影響，甚至「傷害」。

至於這個「傷害」，指的究竟是什麼？洪秀柱直言：「這個不便明說，但心知肚明。」讓外界揣測，所指應正是「換柱」悲劇。如今韓國瑜表示已向莫健表達無法訪美，也讓人覺得似有「恐怖巧合」。

(中時電子報)