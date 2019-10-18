第二波競選小物。 （趙雙傑攝）

2020蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔和主持人連翊婷今日召開記者會，向大家介紹第二波競選小物，表示此次「台灣要贏應援組」包含棒球帽、毛巾、帆布袋和紋身貼紙，以「2020」作為捐款金額，並限量2020份，呼應蔡英文「2020台灣要贏」競選口號 。

(中時 )