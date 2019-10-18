2020蔡英文總統連任辦公室召開募款小物介紹記者會 16:242019/10/18 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020蔡英文總統連任辦公室召開募款小物介紹記者會。 （趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第二波競選小物。 （趙雙傑攝） 2020蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔和主持人連翊婷今日召開記者會，向大家介紹第二波競選小物，表示此次「台灣要贏應援組」包含棒球帽、毛巾、帆布袋和紋身貼紙，以「2020」作為捐款金額，並限量2020份，呼應蔡英文「2020台灣要贏」競選口號 。 (中時 ) #2020大選 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 對韓下戰帖 蔡：不知道在急什麼 04:102019/10/14 焦點新聞 英批國民黨炒作亡國感 孫大千嗆鬼話 04:102019/10/14 政治要聞 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 蔣經國在美曾遇刺 周錫瑋：擔心韓國瑜安全 19:432019/10/14 政治 蔡英文博士論文門爭議 羅智強用16字總結 15:552019/10/15 政治 草莽對金湯匙的選戰開打 04:102019/10/16 時論廣場 蔡辯論不急？羅智強爆料：馬英九當年... 11:082019/10/16 政治 快評》上班時間去宮廟造勢 算蔡英文的國政行程？ 11:272019/10/18 政治 跳船？英訪彰化她全程陪同網震撼 10:052019/10/18 政治 政治熱門新聞 韓國瑜南方起義 旺中最新民調出爐 - 政治 李佳芬赴美救選情？真相驚呆韓粉 - 政治 恐怖巧合？韓拒訪美 洪秀柱曾警告將受「傷害」 - 政治 韓支持度大贏蔡兩倍 網讚真民調！ - 政治 已定訪美3方案 韓最終取消內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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