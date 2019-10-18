新竹市義消弟兄18日在民主聖地天公壇舉行鄭宏輝義消後援會成立大會。（陳育賢攝）

長期關心義消人員權益的鄭宏輝，18日在「鄭宏輝義消後援會」成立大會中則提出退避權、調查權、義消入法等3大政見。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝過去加入義消工作長達20年，2015年起更擔任義消總隊長，並長期關心義消人員權益，義消弟兄18日並在民主聖地天公壇舉行鄭宏輝義消後援會成立大會，鄭宏輝則提出退避權、調查權、義消入法等3大政見。

自2001年起就開始擔任義消第1、2大隊、三民分隊與婦女大隊顧問，4年前更擔任總隊長的鄭宏輝，是最熟知打火弟兄甘苦的民意代表之1，而20年的義消工作更是讓他對於義消的辛勞與出勤時身處火場等環境的恐懼感同身受，因此他特別要為義消發聲，提出退避權、調查權與義消入法3大主張。

他說，第1，消防法應該予以調整，讓義消入法，義消雖不是公務員，但是實際參與救災工作，第1線面對火場的風險，應入法保護應有權益。

第2，若火災現場沒有人命危害，應得不執行高風險性救災，建議由主管機關製定原則標準，由現場各級救災人員做最佳判斷，保留彈性，避免無人待救，卻因救災原則仍要採取危險性救災工作，而造成義消的安全虞慮。

第3，所有災害勤務的原因都應該調查，不能單純探討火災的殉職原因，並且應成立災害事故調查會，並同時將基層消防人員代表參與調查，並以改善日後救災SOP的目標下，減少日後救災中的傷亡。

(中時 )