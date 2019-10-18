台北市內湖高工校長林振雄遭爆料於任內以外界捐款給學校的名義，購買價值20萬的「漂流木」製作教具，但校方僅收到桌子、文昌筆等工藝飾品，被檢舉涉嫌貪汙。今年8月檢方到內湖高工進行搜索，林涉嫌貪瀆卻只以20萬交保候傳，台北市長柯文哲得知後也將火速將林振雄降級為教師。

記者致電內湖高工確認目前代理校長為科主任翁桂松，但在內湖高工學校網站仍可看到校長為林振雄。

林振雄表示，因涉及漂流木案目前已暫時降職為教師，待檢方調查。而漂流木本來是為了拿來裝飾學校，最後由校友捐款購買，卻被檢方以貪瀆偵辦。林振雄說，現在只能靜待司法調查。

北市教育局出面表示，林振雄及相關人員於計畫執行過程中有疏失，已遭懲處，現已交由市府政風處接手，檢方正調查中，呼籲各界待司法調查結果。今年8月底教育局已將林振雄記小過懲戒，但柯文哲不滿意，裁示將林降級為教師。

市府政風副處長林炤宏說，案件已於8月移送檢方進行調查，懲處的部分也已落實，政風處接手的部分已處理完畢交給檢方。

(中時 )