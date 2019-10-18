PTT是台灣最大的網路討論區，隨時都有無數網友在網上討論，而在專門討論政治的「政黑板」也是如此；而政黑板長期的風向都對國民黨總統參選人韓國瑜相當不看好，但一名網友卻發文表示，身邊的人都是支持韓國瑜的，不明白為何PTT的風向如此。

該名網友表示，現在PTT被1450網軍狂帶風向，如果只看PTT的話可能會以為2020蔡英文會大勝200萬票，直說PTT的話當笑話、廢話看就好，表示當年2012年時，PTT也是一面倒支持蔡英文，大選結果民進黨慘敗，顯示PTT民調毫無參考價值。

文章一發引來不少回響，有的表示同意：「Ptt風向是看民調吧」、「八卦政黑板早被網軍蟑螂搞爛了」、「我也是支持韓總的！中華民國加油！」、「真的，我只看孫先生民調，非韓不投」；但也有人不以為然，直說「我覺得你比較像在帶風向」、「你是不是沒有朋友了」、「真假！？那我只好趕快拉票了」、「你身邊的人是不是很愛穿國旗裝和唱夜襲？」

(中時電子報)