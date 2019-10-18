90年代，位於台北市光復北路的 Live-A-Go-Go 開張時，老闆庹宗康與藍心湄曾請教伍佰，舞台高度要架多少，他當時回答：「舞台高度就是我們站上去，他們手舉起來時還可以看到我，透過他們的手可以看到我。要這樣子，不能太高，不能太低。」

不能太高，不能太低，當時的伍佰似乎已清楚，一位搖滾巨星該站在什麼高度。當世人以為音樂人的事業就是要愈唱愈大，最好能進到體育館、小巨蛋才叫成功，伍佰卻不這麼想。做音樂30年，舉辦萬人巡迴演唱會之外，他仍時不時會以「今夜伍佰」之名，到中小型的live house（音樂展演空間）表演。

問他為何堅持？他卻說不是因為堅持，而是生活型態，是價值觀，「我認為我在做這些不同的事情，帶給我不同的滿足，我不認為在比較大的地方唱就比較偉大，因為我喜歡的很多樂團，他們都在很小的地方表演。是吧？你喜歡的很多樂團，他們也不是一開就20場的那種。所以這是我們對生活的價值。」

他又重述了一遍，「不是音樂的價值，是生活態度的價值。」

他點燃全台一千多家live house熱潮

伍佰初出道的90年代，在live house唱自己的創作，並不如現在這樣是天經地義的事情，甚至live house這名字也不普及，大家都稱呼那些喝酒聽歌的地方叫pub。在pub裡，樂團多數都在翻唱西洋流行歌，觀眾也偏愛這一味；上台演出叫「做場」，主唱面孔常見老外（因為他們比較會唱英文歌），在這樣的情境下，當時位於羅斯福路上，靠近和平東路附近地下室的「息壤」pub，是少數可以讓台灣樂團唱原創曲的場所，就格外顯得珍貴。

要說那些年，息壤、伍佰與China Blue啟動了台灣的live house文化，應是不為過的。伍佰回憶：「在息壤那個年代，沒什麼別的地方可以上去唱原創。後來Live-A-Go-Go 就hito（轟動）了，我記得那時全台灣開了1000多家live house，因為大家發現可以找我們去，人可以塞很多，人一定會滿。後來地方越來越大，挑高都兩層樓的，高雄也有，台南也有，新竹也有⋯⋯，我們還巡迴，巡迴的時候，還有人跟著。」

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(中時電子報)