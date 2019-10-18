國民黨台南市黨部主委謝龍介認為民進黨抵制韓國瑜是錯估選舉情勢。（程炳璋攝）

國民黨籍台南市議員盧崑福反批民進黨才是詐騙集團。（程炳璋攝）

國民黨總統提名人韓國瑜19日、20日台南大造勢為演先轟動，民進黨台南市議會黨團18日揚言在韓必經之路拉布條抵制，國民黨台南市黨部主委謝龍介認為台南已不是想像那麼綠，警告綠營支持者不要侵門踏戶挑釁，台南市長黃偉哲也不樂見發生意外事故。

韓國瑜19日的台南造勢大會是請假後首場公開大型晚會，韓家軍還未到，綠營已戰戰兢兢討論如何迎戰，民進黨台南市議會黨團總召林宜瑾共10位議員18日公開批評韓國瑜在高雄市已是政策詐騙，喊出「台南反詐騙、拒絕韓國瑜」揚言抵制韓國瑜到台南。

台南市議員李宗翰稱台南已有反韓氛圍，有市民要讓韓國瑜聽到台南反韓的聲音。林宜瑾則表示會在韓國瑜必經之地掛出反韓布條。

面對民進黨議會黨團的發聲，國民黨台南市議員盧崑福立刻反擊，他怒指民進黨長期在台南執政失敗才是詐騙集團，綠營的抵制行動是擔心韓國瑜旋風席捲台南，呼籲民眾19日站出來為韓國瑜加油，反民進黨、新潮流的詐騙行為。

謝龍介表示，台南已不是民進黨想像的一片綠地，呼籲綠營支持者不要侵門踏戶到國民黨的造勢場合挑釁，黃偉哲也不樂意見到發生衝突。

(中時 )