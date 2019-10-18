國民黨總統提名人韓國瑜19日、20日台南大造勢為演先轟動，民進黨台南市議會黨團18日揚言在韓必經之路拉布條抵制，國民黨台南市黨部主委謝龍介認為台南已不是想像那麼綠，警告綠營支持者不要侵門踏戶挑釁，台南市長黃偉哲也不樂見發生意外事故。
韓國瑜19日的台南造勢大會是請假後首場公開大型晚會，韓家軍還未到，綠營已戰戰兢兢討論如何迎戰，民進黨台南市議會黨團總召林宜瑾共10位議員18日公開批評韓國瑜在高雄市已是政策詐騙，喊出「台南反詐騙、拒絕韓國瑜」揚言抵制韓國瑜到台南。
台南市議員李宗翰稱台南已有反韓氛圍，有市民要讓韓國瑜聽到台南反韓的聲音。林宜瑾則表示會在韓國瑜必經之地掛出反韓布條。
面對民進黨議會黨團的發聲，國民黨台南市議員盧崑福立刻反擊，他怒指民進黨長期在台南執政失敗才是詐騙集團，綠營的抵制行動是擔心韓國瑜旋風席捲台南，呼籲民眾19日站出來為韓國瑜加油，反民進黨、新潮流的詐騙行為。
謝龍介表示，台南已不是民進黨想像的一片綠地，呼籲綠營支持者不要侵門踏戶到國民黨的造勢場合挑釁，黃偉哲也不樂意見到發生衝突。
(中時 )
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