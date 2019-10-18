國立東華大學電腦科學領域獲全國排名第6名，僅次於台灣大學、清華大學、台灣科技大學、交通大學及成功大學。（東華大學提供／王志偉花蓮傳真）

「泰晤士報高等教育專刊」公布2020年世界大學「電腦科學領域」(The subject ranking in computer science)排名，東華大學電腦科學領域獲全國大學排名第6名，僅次於台灣大學、清華大學、台灣科技大學、交通大學及成功大學，較2019年又前進1名。東華大學校長趙涵捷第一時間PO出臉書，告訴師生這項好消息，足證東華大學是優質研究型大學。

東華大學「電腦科學領域」在泰晤士世界大學排名的5大評比指標中：教學聲望、研究聲望、論文引用、國際聲望、產學合作，以「論文引用」及「國際聲望」分數表現亮眼，在「論文引用」領域獲得69.8分，「國際聲望」領域獲34.5分，皆位居入榜的台灣學校中第1名。

東華大學因位處花東一隅，在產學合作一項評比，分數較低，先天上較吃虧。未來東華在各單位持續努力保持優異表現，必能在世界大學排名中再向前邁進。

東華大學表示，校方師生近年致力推動國際化，已與400餘所海外學術單位建立合作關係，每年開放超過500個交換學生名額，並積極參加全球三大國際教育者年會及各國海外教育展，不僅提升東華國際曝光度，也受到越來越多境外學生肯定，世界排名亦屢創佳績。

東華表示，例如9月12日公佈之2020年「泰晤士報高等教育特刊（THE）」世界大學排名，東華大學排名第801-1,000名（全球1,396所大學入榜），台灣排名並列第10名（台灣36所大學入榜）正式進入台灣前十大之列。而在評比項目「研究聲望」排名全球第477名，創歷史新高，東華大學證實是一所優質研究型大學。

(中時 )