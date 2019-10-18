謝忻復出曝心境 與徐乃麟主持新節目《聚音》

徐乃麟、謝忻主持中天亞洲台節目《聚音》，2人18日出席首錄記者會，謝忻自與阿翔爆出驚天一吻後，首度主持節目，她非常感謝徐乃麟並透露近況，目前經濟穩定不用依賴妹妹救濟，但房貸還有20年，工作得繼續加油。至於外傳她與師父胡瓜因新節目有心結，她笑稱，「瓜哥昨晚還特別傳訊息祝我開工大吉，還說要請我吃飯。」以簡單話語粉碎流言。

謝忻氣色相較之前好非常多，她表示：「我現在有上升2公斤，目前48公斤，之前最瘦是46公斤，最胖則有55公斤，有在努力維持，健康為主。」被問到是否不與阿翔同台，她沉默了一下，坦然回答：「我現在往不同方向努力中，應該以我自己為主，看我想做什麼。」徐乃麟則緩頰，「這個東西都是順其自然，3年、5年後會怎樣不知道。」一旁的經紀人強調，「公司政策就是兩人不同台，之前就說過了。」

徐乃麟（左）呼籲外界給謝忻機會。（粘耿豪攝）

謝忻之前遭傳將演出民視《多情城市》，對此事她未給正面回應，僅強調「期待及尊重公司安排。」徐乃麟雖然收到謝忻真摯感謝，但說得坦白，「那是老闆決定的，他們當時提議謝忻，我覺得很好，她年紀輕輕總要生活，還有後半輩子要過，你看演藝圈這麼多人出事，還不是走過來了。」他特別呼籲外界給謝忻機會。

(中時 )