時事評論員「王大師」撰文質疑唐鳳「讀者投書等級的文章，花了多少台灣的納稅錢？」，以及藍營有越來越多人的臉書被禁，釣出唐鳳本人私訊。(王大師FB)

行政院政務委員唐鳳日前投書紐約時報，細數台灣推行數位民主的成就，包括與太陽花學運黑客團隊合作的vTaiwan平台等。綠媒報導此事稱「台灣驚艷全美」，時事評論員「王大師」撰文質疑唐鳳「讀者投書等級的文章，花了多少台灣的納稅錢？」，以及藍營有越來越多人的臉書被禁，釣出唐鳳本人私訊。但王大師再詢問為何他被臉書關黑牢4次，唐鳳並未回覆。

時事評論員「王大師」在FB撰文質疑「驚豔全美？這算不算假新聞？『台灣驚豔全美！唐鳳投書紐約時報 曝台灣超強數位民主！』台灣經驗再度被全美看見！」

對於行政院政務委員唐鳳日前投書紐約時報，細數台灣推行數位民主的成就。王大師評論：「我幾乎每天緊盯各大外電，從沒體驗到『驚豔全美』程度的震撼，事實上，這篇投書連一個回覆都沒有。我倒是想問看看，這篇讀者投書等級的文章，花了多少台灣的納稅錢？」

王大師說「當太陽花暴動進入最高潮時，同樣有一股現金流，流入紐約時報刊廣告，這些錢，是否都來自同一公關公司啊？喔，BTW，當姊在美國疑似買了這讀者投書後，藍營有越來越多人的臉書被禁，有一位還『永久被刪除帳號』。我看了看，這篇讀者投書都沒提耶，還『驚豔全美』勒。my ass！」

被王大師提到「永久被刪除帳號」苦主是自由作家洛杉基，他時常在臉書痛批蔡政府，目前臉書已被消失。

洛杉基投書《中國時報》，自從蔡政府任用唐鳳擔任數位政務委員後，總部設在美國的臉書，竟然成為配合蔡政府箝制台灣人言論自由的工具。「筆者在過去從事新聞評論工作20年，從未感受到任何壓力，直到蔡英文擔任總統後的這3年，才深刻感受到自己的言論自由，受到極大的威脅與恐懼。 每天戰戰兢兢打開臉書，不知道今天的臉書是否被查封了。」

王大師的發文釣出唐鳳本人私訊他表示「此次投書是紐時主動約稿，並未動用到任何稅金」。但王大師接著詢問有關台灣臉書「文字獄」，為何他被臉書關四次，還被列為「假新聞」一事，唐鳳並未再回覆。

王大師在臉書貼出洛杉基投書《中國時報》的〈「洛杉基」被消失〉一文，稱獻給唐鳳，當做「工作勞累時的興奮劑」，因為唐鳳把「工作做的很好。」

(中時電子報)