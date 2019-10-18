行政院長蘇貞昌多次跟國民黨總統參選人韓國瑜槓上，近來又因為「一例一休」、「高鐵南延」等政策隔空打口水戰。國民黨立委賴士葆今天在立法院總質詢表示，蘇貞昌把行政院長做小了，把自己降格為蔡辦競選總幹事，「貪戀官位到這樣的地步，我替你不齒。」

賴士葆說，蘇貞昌把行政院長做小了，把自己降格為蔡辦競選總幹事，「所以我就不稱你為行政院長，蘇總幹事你好。」

他又說，蘇貞昌在他心目中就是競選總幹事，也替蘇感覺到悲哀、不值、可恥。2020變天，院長一定沒得做；萬一蔡英文連任也不一定輪到蘇，有必要這樣做賤自己嗎？「我替你不齒啦，貪戀官位到這樣的地步。」

蘇貞昌回應表示，這是國會殿堂，他是依據憲法回答立法委員質詢，應該要利用這時間好好談國政，但現在一直罵又不讓人談國政事務，以委員學養與今天身份，光只有這樣可惜了。

賴士葆回嗆說，他是民意代表，講出了人民的聲音，「這是人民的聲音，你要尊重我！」

蘇貞昌又反諷說，以委員的學養，韓國瑜不能比，你又替韓國瑜護航講這些，真的可惜啦。

(中時 )