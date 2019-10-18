對於高雄市長韓國瑜請假投入總統大選，2天後又銷假回高市府上班，蔡英文表示，任何一個執政團隊不論是中央和地方，最重要的領導人物是首長，今天看到高雄很重要的產業，相信高雄很多方面都需要進一步的發展，這都需要有一個首長帶領團隊來努力。

蔡總統認為，首長確實是每個團隊的運作核心，如果首長常常不在或者乾脆請假的話，整個團隊的運作一定會大打折扣。高雄現階段發展是不能停滯的，同樣道理，她也是以國政優先，雖然她是總統參選人會有一些選舉活動要做，但還是會把國政當做最優先項目。

至於是否看過民進黨不分區立委名單，蔡總統表示，「沒有名單哪來的看過呢？」她希望，黨內有更好的討論過程，相信在這個階段每個人都沒有特別的成見，或者有什麼樣不能更動的想法，重點在於大家坐下來好好談一談。畢竟最後的同意機關是中執會，在不分區的名單上，她是採取高門檻的同意。所以坐下來好好談一談溝通是必要的。

(中時 )