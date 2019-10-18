國民黨2020總統候選人韓國瑜請假高雄市長3個月，要全力拚勝選，但近期民調卻未見有起色，讓不少國民黨支持者憂慮。資深媒體人黃創夏認為，韓國瑜好比西楚霸王項羽，雖有鐵桿將士追隨，卻不斷自我消耗。更以古諷今來對韓國瑜的現狀做出評論。

黃創夏今在臉書PO出投書媒體《NowNews》，並將部份內容節錄在臉書，取題為《霸王的末日，韓流的終點！》。他提到當年秦朝滅亡後，相繼而起的楚漢兩大強權，爭奪天下的典故。

他意有所指地提到，西楚霸王相信高唱「出征曲」，敵人必然喪膽，就會如摩西渡過紅海，潮水自動讓開一條路。於是告別大本營，跨上烏騅馬率領堅貞的鐵桿壯士們突圍，人馬雜沓，喊聲四起，項羽相信他的徒眾一定可以在他的帶領之下，突圍、掃蕩、戰勝、奪天下！

然而項羽的部隊終究只能在田野間流竄，無窮無盡的自我消耗下，項羽還不知道問題出在哪，他只相信自己的武勇，便對他的騎兵說：「這是上天沒開眼，故意要滅亡我，並非是我的過錯！」直到烏江（今安徽和縣東北的一段長江），終於感悟「無顏見江東父老」，身受十餘創後自刎。

黃創夏認為，當年出霸王的教訓，在現今的台灣再度上演。諷刺「一人救一黨」蓋世英雄，在鉅鹿之戰後，項羽從此目中無人，不只項羽，連「項家軍」都是瞧不起天下諸侯，蔑視人才俊彥，痛斥這些人都是「權貴」和「菁英」，然而項羽和項家軍只會戰鬥，治國本領比小學生都差，終於逼得天下共憤，項羽灰飛煙滅。

(中時電子報)