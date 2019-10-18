幼兒園參訪林口分局 化身一日小小波麗士 16:152019/10/18 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今(18日)上午林口區奇異鳥幼兒園來到林口警分局戶外教學。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今(18日)上午林口區奇異鳥幼兒園來到林口警分局戶外教學。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真) 今(18日)上午林口區奇異鳥幼兒園來到林口警分局戶外教學。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真) 今(18日)上午林口區奇異鳥幼兒園來到林口警分局戶外教學，警察大哥哥、大姊姊們一面說著執勤的辛勞及趣事，一面介紹執勤使用的裝備，如防彈背心、反光背心、警帽、指揮棒、手銬等，讓小朋友們聽得津津有味，同時小朋友們也化身小小警察，穿上厚重裝備，親身了解警察執勤的艱辛，難得的體驗更讓他們直呼「怎麼那麼重！」， 林口警分局長陳保安表示，希望藉由實際參訪，教導孩童遇到陌生人及突發狀況時該如何保護自己，透過有獎徵答活動，建立正確的法治觀念加深學習印象，藉以培養守法的概念。 (中時 ) #林口 #警察 #小朋友 也許您會感興趣 推薦閱讀 還能為韓國瑜做什麼？韓粉慘遭車撞後這樣說 09:212019/10/14 政治 警長空中開獎 卡哇依秘密武器讓聽眾不敢下線 12:222019/10/14 生活 台東婦幼警察隊宣導成果展 奶娃警察萌翻 17:382019/10/14 社會 小朋友的數位課程 教育孩子從生活開始 10:172019/10/15 政治 深夜台中別飆車 中市兩個月取締到13312件 14:222019/10/15 社會 林口新創園啟用 打造國際創業聚落 18:412019/10/17 生活 林口新創園區啟動 蘇揆釋兩大多利 21:362019/10/17 財經 林口新創園啟動 蘇揆釋兩大利多 04:092019/10/18 財經要聞 帶動產業升級 林口新創園啟動 04:102019/10/18 地方新聞 《經濟》林口新創園啟動，蘇貞昌送2大禮 07:442019/10/18 財經 生活熱門新聞 一入秋颱風死都不來台灣 氣象粉專揭3大原因 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 還原一條線比基尼幕後真相 男友曝：她崩潰了 - 生活 Lamigo桃猿封王！全家祭咖啡買二送二同慶 - 生活 - 工商 超害羞！正妹沒穿內衣遇大雨白T「微透粉色」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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