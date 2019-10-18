今(18日)上午林口區奇異鳥幼兒園來到林口警分局戶外教學。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真)

今(18日)上午林口區奇異鳥幼兒園來到林口警分局戶外教學。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真)

今(18日)上午林口區奇異鳥幼兒園來到林口警分局戶外教學，警察大哥哥、大姊姊們一面說著執勤的辛勞及趣事，一面介紹執勤使用的裝備，如防彈背心、反光背心、警帽、指揮棒、手銬等，讓小朋友們聽得津津有味，同時小朋友們也化身小小警察，穿上厚重裝備，親身了解警察執勤的艱辛，難得的體驗更讓他們直呼「怎麼那麼重！」，

林口警分局長陳保安表示，希望藉由實際參訪，教導孩童遇到陌生人及突發狀況時該如何保護自己，透過有獎徵答活動，建立正確的法治觀念加深學習印象，藉以培養守法的概念。

(中時 )