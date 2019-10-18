一名飽受爭議的網紅母親，去年以時速200公里的速度超速駕駛。當時警方還在她的後座發現了她3歲女兒，完全沒有繫安全帶。此事令女子吃上官司，卻不思己過，反而直指警方針對。並公開了當日遭警方追逐的畫面和判決在IG上，此事經法院審理後表示這名母親超速駕駛的行為將被判刑18個月。

(圖/取自Margarita Tomovska IG)

(影片/取自A Current Affair YOUTUBE)

據《鏡報》報導，澳洲這名叫瑪格麗塔(Margarita Tomovska)的辣媽，在去年遭警方發現以時速200公里速度行駛她的賓士，經勸阻後瑪格麗塔仍不停車，反而加速想甩開警方，在雙方追逐了10公里後才停下車。荒唐的是，當時瑪格麗塔車上還有一名男子和她3歲的女兒，而且孩子身上完全沒有系安全帶。由於瑪格麗塔荒腔走板的行徑，遭法院起訴。瑪格麗塔沒有反思自己的錯誤，反而直指對方故意針對，她怒斥警方是「走狗騙子」害她丟了工作。並在網路上向大眾募款，日前警方在法院呈上瑪格麗塔在IG上傳的超速影片及判決，令法官認為她完全沒有悔意，判她18個月不得假釋。

(中時電子報)