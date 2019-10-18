棒球亞錦賽18日複賽中國對日本之戰，中國隊游擊手楊晉6局下在二壘接球刺殺日本隊跑者後，再快傳一壘製造雙殺。（鄭任南攝）

棒球亞錦賽18日複賽中國對日本之戰，日本一棒下川在3局下打出三分全壘打，加大對中國隊的比分差距。（鄭任南攝）

棒球亞錦賽18日複賽中國對日本之戰，日本先發投手山田義貴主投4局失一分。（鄭任南攝）

第29屆亞洲棒球錦標賽複賽今（18）日開打，首戰是日本與中國大陸隊交手，日本隊投手賞了大陸隊13K，但還是被大陸隊楊晉打出1打點安打，免於吃鴨蛋，終場日本以11比1提前在第7局打敗大陸隊，拿下4連勝。

日本隊排出山田義貴先發主投5局，前3局大陸都是3上3下，只有4局上被打2安打，分別是第1棒杜楠、第3棒楊晉各1發，攻下1分；後2局由藤井勝、嘉陽宗一郎各投1局，大陸隊2局也是3上3下。

大陸隊全場有6局是3上3下，吞下13K，毫無攻勢可言，反觀日隊攻擊火力從第1局開始點火，小森田大翔打出第1安、跑回第1分；2局下，第1棒下川知彌轟3分炮，3局下日隊再得2分，以6比0拉大比數。

日隊全場打出12支安打，其中下川知彌單場2安打、4打點，第9棒佐藤旭3安打、3打點。值得注意的是大陸隊楊晉在對戰南韓、日本隊都有貢獻打點，未來將是對戰中華隊的危險分子，楊晉說，之前在美國移地訓練對打擊有很大的成長。

(中時 )