外埔國中活動中心滲水，市議員施志昌會勘爭取經費。（陳淑娥攝）

台中市外埔國中活動中心年久失修，出現嚴重滲水問題，造成地面溼滑毀損館內設施，市議員施志昌表示，學校已反應近4年，問題卻一直沒有解決；教育局允諾先籌措70萬元進行欄杆整修。

施志昌指出，外埔國中宏德館是學校主要活動場地，也是許多社團借用的場域，但因場館設立至今已逾30年，館內2樓欄杆三分之一鏽蝕斷裂，學校已反應近4年，為了師生安全先以警戒線圍起來超過1年，但問題根本沒有解決，希望可以設置不鏽鋼護欄一勞永逸。

教育局表示，欄杆部分將先籌措約70萬元經費進行整修更換，以決解安全問題；而滲水問題可能來自兩個部分，木頭窗框滲水及1樓廁所管線老舊漏水，需要逐步改善。

施志昌指出，目前副院長蔡其昌已向國教署爭取6間廁所改建，將先解決老舊管線問題，其他如窗戶滲水問題經費約需65萬元，後續也請教育局分階段儘速處理，讓外埔國中師生能有安全活動場地。

(中時 )