外傳「政務人員法」因行政及考試兩院爭主導權，被形容為「院際對立」，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，這不足以稱為「院際對立」，但行政院的確認為，若政務人員的聘任為行政院職權，專法的主管機關應為行政院，此立場既合理也合憲。行政院人事行政總處則說，政務人員法是20年的問題，人總會與銓敘部持溝通，兩院沒有水火不容。

Kolas說，兩院對該法有不同意見，但不足以稱為「院際對立」，現階段仍屬草案起草的討論階段，各條文內容尚未定案，兩院都有權利表達立場，且一旦法案送進立院，最後仍需尊重立法院審議。不管是行政院或考試院，也都要尊重立法院。

她並說，但針對政務人員法草案，行政院的確認為，現有政務人員的任用，都已經有現行各法律規範其權利與義務，不清楚為何考試院堅持要另立專法統一管理政務任用人員。但若一定要修，行政院的確認為，若政務人員的聘任為行政院職權，則該專法的主管機關應為行政院，此立場既合理也合憲。

人總發言人蘇俊榮表示，尊重考試委員的意見，人總會持續溝通，本法已提出快20多年，這次只是大家把問題拋出來一起面對解決，就是這樣，「也不是他(考試院)說他講的就應該要怎樣，或者要按照我(人總)的意思，大家認知上不同就是要溝通，人總與考試院銓敘部有對話的機制，當然人總會跟銓敘部在適當時機坐下來溝通，「人總跟銓敘部互動非常好啊」，只是大家的認知問題，但過去1、20年來大家都有不同的想法，事實上都有持續溝通，沒有像媒體講的「水火不容」。

他表示，政務人員法由行政院來主導，這是政院的主張，不同院有不同主張是很正常的現象，大家就來溝通啊，大家都有經驗的人，到最後還是要經過立法院，本來就要多方溝通，先由行政院及考試院取得共識，再送到立法院，最後立法院還是會有立委的看法，反正就是持續溝通，等水到渠成。

(中時 )