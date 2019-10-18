美國國務院、商務部及農業部本月初聯名致函美國500大企業，強調台美夥伴合作緊密，並鼓勵美國企業加強與我國的貿易及投資關係。至於中國不斷在國際上施壓企業矮化對台稱謂，信函特地強調「沒有任何政府應將其政治標準，強加在企業如何對客戶呈現資訊上。

外交部表示，中國鎖定民間企業及美方友我人士做出符合中方政治思想的表述。例如近期要求我國內飲料連鎖店、美國國家籃球協會(NBA)、國際精品迪奧(Christian Dior)等跨國企業公開表態，擁護中國官方立場。若拒絕屈服中方要脅時，中國則施以報復手段。

外交部誠摯感謝美國政府對北京霸凌台灣及施壓國際企業的不當舉措一再挺身相助。除了此次致函美國500大企業外，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）及國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）也在10月16日聯邦參院外委會亞太小組聽證會上特別關切中共對台灣的施壓及霸凌威脅情形，並重申美國將持續支持台灣。

外交部指出，我國政府也再次呼籲全球理念相近國家團結一致，正視中國政府以政逼商問題的嚴重性，以及中方持續干擾全球各地國際企業及國際航空公司的自主營運。自由民主國家應攜手合作，以具體的行動抑制中國侵略性的蠻橫行徑不斷擴張。

(中時 )