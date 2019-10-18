神似李佳芬的韓粉「小佳芬」。（圖/截自熊海靈臉書直播）

最愛 熊海靈的直播影片。

國民黨總統參選人韓國瑜由於下鄉行程太滿，據了解，今天接見美國在台協會主席莫健時當面告知，取消訪美行程。不過卻傳出，有韓粉在夏威夷當地僑胞為韓國瑜成立的後援大會上，看到韓國瑜夫人李佳芬身影，讓韓粉意外，難道是佳芬姐代夫出征，為韓赴夏威夷救選情？

原來真相是藝人熊海靈和杏仁哥、村長詹江村，到夏威夷僑胞成立的韓國瑜後援會站台，在當地直播時，一位身穿韓國瑜限定版國旗裝、神似李佳芬的韓粉被拍到，由於某些角度猛一看很像小一號的李佳芬，被其他韓粉誤認成佳芬姐本尊。

被韓粉這麼一誇，她則坦承，自己的親戚朋友都曾說她好像佳芬姐，她則害羞表示「希望我有這個榮幸像她」。其他網友則紛紛留言「像ㄝ」、「很像喔」，連「小佳芬」的老公也說「有些角度有像，尤其是在罵我的時候」。一旁的杏仁哥強調，「小佳芬」夫婦明年1月8日會回台灣，一定不會錯過1月11日的總統大選。

距離大選只剩80多天，因時間壓力大，韓國瑜確定不訪美，外傳將由李佳芬代為訪美，韓國瑜下午繼續傾聽之旅，到屏東與農民座談會後接受媒體聯訪時表示，未來如果有時間、李佳芬可以代表去美國的話，再進行規劃。韓國瑜競選辦公室也透過新聞稿表示，規劃請李佳芬代表韓國瑜訪美，拜會海外僑胞，並呼籲海外的庶民夥伴明年都能回台投票，完成下架民進黨的目標。

(中時電子報)