根據網路調查顯示，國人去年(2019)出國人次衝破1600萬，近4年跟團人數平均近30%成長，不少人決定要出國旅遊放鬆時，選擇將費心又費時的行程安排交給專業的來。近日「盈達旅遊」的線上旅展開跑，推出報名指定行程就可享有抽20萬大獎的機會以及行程優惠，可說是超大方優質回饋！

盈達旅遊線上旅展的抽獎活動頭獎為GOGORO3。(圖/盈達旅遊提供)

這次盈達旅遊選擇日本、越南、吳哥窟等地點，再針對這些地方推出好玩遊程，而且早鳥報名的第2人最高可省下$4000；另外，即日起至108/11/7止活動期間報名付訂指定行程，並上活動網頁登錄報名資料即獲得抽獎資格，頭獎包含價值$70000的GOGORO3、二獎是價值$60000的OSIM 8變小天后按摩椅、三獎是價值$35000的星野集團虹夕諾雅谷關(一泊二食)、四獎是價值$15000的北投加賀屋(含早餐)，要搶要快！

日本10條指定遊程 早鳥報名第2人省$5000

日本行程安排前往北海道、中部、近畿等地區，包含搭乘北海道北斗號列車及欣賞知名函館夜景，大啖超新鮮三大蟹；以及2020年只有6場的白川鄉點燈活動，可完整體驗點燈時刻、入住三晚高級溫泉飯店。

日本遊程有安排2020年只有6場的白川鄉合掌村點燈活動。(圖/盈達旅遊提供)

想要賞楓也不是問題，跟著盈達旅行社的專業安排，前往名古屋及大阪，造訪賞楓知名景點─黑部峽谷鐵道、上高地、永平寺、花之驛蛭也高源、三方五湖等，以及體驗一日名古屋市民，穿著傳統和服漫步於古城中。除此之外，特別為農曆春節安排了6條行程，非常適合想要去日本過年的民眾，前往六甲山雪樂園、小小兵環球影球等，趁著年假大肆玩翻日本，趕緊報名搶早鳥優惠可省下$3000！

東南亞走透透 越南、吳哥窟早鳥報名最高省$4000

盈達旅行社真的很貼心，為忙碌的現代人省時又省力，直接將必去的知名景點排入行程中，跟著專業導遊走就能玩透透！這次越南共有4條指定行程，安排朝聖下龍灣及陸龍灣，深入世界天然奇景，下龍灣有屬不清的小島豎立在碧藍的海面上，讓人看了心曠神怡；再光臨壯觀的鐘乳石山洞，這裡約有10,000平方公尺，親臨感受大自然的偉大力量。陸龍灣可以搭乘電瓶車遊36條古街區，穿梭在擁有千年歷史的古街中，宛如搭乘時光機感受好幾世紀前的商品買賣活動。

吳哥窟精選2條遊程帶領遊客踏上世界七大奇景之一。(圖/盈達旅遊提供)

旅遊勝地「吳哥窟」也是必訪景點之一，特別精選2條遊程，帶著遊客不走馬看花，踏上世界七大奇景之一，目睹占地24公里長、寬8公里的吳哥窟總建築群，全城有「雕刻出來的王城」的美譽。若你同時對吳哥窟及越南有興趣，則可參加其中1條遊程即是造訪下龍灣及吳哥窟，一次玩到兩個地方、不同體驗，參訪大吳哥城、吳哥古皇宮、寶劍塔、女皇宮等；越南則是前往TI TOP島，親臨下龍灣少數的潔白沙灘、鐘乳石山洞、鎮國寺等等景點，包準你玩到意猶未盡！

(中時電子報)