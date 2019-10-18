「要通路、不要補助！」國民黨總統參選人韓國瑜18日到屏東高樹鄉，和鄉親舉辦「農業座談會」，鄉親們提出通路、農保、補助等問題，韓國瑜記錄後最後再一一回答。韓國瑜說，農民種的東西銷不出去不光是高樹的問題，農業縣和鄉鎮都會遇到，要從制度面著手。

韓國瑜到場後受到鄉親熱情歡迎，大家也踴躍提出問題，包括現在許多農民都種有機無毒農產品，但都因缺少通路滯銷；軍公教退休後務農，卻不能參加農保；農民保險的賠償標準太嚴苛，賠償金也太慢撥下來等等，韓國瑜聆聽後一一記錄。

會後他表示，鄉親們所提的問題，幾乎是所有農業縣和鄉鎮共同的問題，會種不會賣，收入不穩定，非常心酸。他的夫人李佳芬曾在高雄杉林區遇到農民抱著她哭，說種的秋葵都賣不出去，只能低價銷售，借錢度日，後來夫人也幫他們找訂單。

他說，農民最怕種的東西賣不到好價錢，農民只求農產品能賣得出，價格穩定。所以他在北農總經理期間，要求拍賣員要到農村了解整個種植過程，和農民一起生活，如此拍賣員才有同理心，為農民求得更好利潤。

他說，要解決問題，制度最重要，現在很多青農返鄉務農失敗，最重要的原因就是東西賣不出去，所以他若當選總統會針對制度性問題來解決。另外包括退休軍公教無法參加農保、天然災害補助辦法等，回去後都會進行了解，若未來他當選總統後來解決。

(中時 )