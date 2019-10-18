邁入第15年的企業甲級男女排球聯賽，將於26日在新竹縣體育館正式開打，本屆將有男、女各5隊參加，賽事最大焦點就是找來5名外籍球員助威，其中極速超跑女排更一口氣找了來自塞爾維亞的杜布拉卡、娜塔莎兩名外型亮麗球員。

企排15年男子組將有台電、長力育樂、雲林美津濃、conti與桃園台灣產險5隊參加，其中桃園台灣產險將由中原大學球員作為班底出賽；女子組則有台電、中國人纖、極速超跑、愛山林與台北鯨華，其中愛山林由U18女排球員組成。

本屆企排最大賽事焦點仍是找來史上最多的5名外籍球員，conti跟日本名古屋狼犬合作，邀請渡邊侑磨加入conti，他在18日的記者會上更是難得的大秀中文能力，「非常榮幸可以加入台灣職業排球球隊，還請大家以後多多關照！」

女子組更是一口氣找來4名外籍球員，中國人纖找來克羅埃西亞的馬蒂亞(Matea Magdic)，台北鯨華則是找了前加拿大國手柯琳(Colleen Ogilvie)，極速超跑則有來自塞爾維亞的杜布拉卡(Dubravka Vukoja)與娜塔莎(Natasa Cikiriz)。

其中23歲的杜布拉卡，先前就曾來台參加亞洲女排邀請賽，對於台灣排球環境還算熟悉，「台灣排球球迷都很熱情，先前來台期間，都會跟我合照且上傳IG給我，所以這次再次來台打球，說真的，我還蠻緊張的，希望自己能有好表現。」

(中時電子報)