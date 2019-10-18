美國NBA火箭隊總經理莫雷因表態支持香港反送中示威，引起軒然大波，更傳出大陸要求NBA解雇莫雷，但遭到NBA總裁席爾佛拒絕。不過大陸外交部18日否認此說法，強調「中國政府從來沒有提出過這樣的要求。」

大陸外交部18日被問及莫雷被要求解雇傳聞，發言人耿爽說，「我在媒體上看到了有關消息，為此還專門向有關部門去做了了解和核實，了解核實的結果是，中國政府從來沒有提出過這樣的要求。」

外媒報導，大陸政府曾經要求NBA解僱莫雷，但被NBA總裁席爾佛拒絕。席爾佛稱：「我們被中國政府、我們應對的各方、各企業等，要求把他（莫雷）炒掉。我們說這沒可能發生，我們甚至不會紀律處分他。」

席爾佛指「我們是美國企業，NBA的價是美國價值，去到哪裏都會跟隨着我們，言論自由就是這些價值之一。」NBA曾就在事件回應用上「遺憾」一詞，席爾佛解釋，「遺憾」是指令中國的球迷不愉快一事，而非對莫雷的言論或者中國政府，他稱「我可能太努力想當個外交官。」

(旺報 )