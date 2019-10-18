連千毅的小弟，曾經的熟面孔「賢哥」於17日晚上在個人的臉書平台重新開張大哥的直播舊業，頗令民眾訝異。

「現在開始分享」！熟悉的台詞出現，昨（17日）前蘭庭精品員工、同為連千毅小弟「賢哥」，接下大哥的棒子，重操直播舊業。不懼先前爆出的假貨、直播主之亂等事件，再次回歸直播台上。賢哥表示「有話要說」，意外地仍舊吸引8千逾觀眾收看，並宣示今（18日）晚將繼續開播，籲觀眾繼續收看。

經歷直播主風波，以及假貨風暴，連千毅昔日的風光事蹟已黯然無光。原以為隨著檢調單位陸續驗證連千毅的犯罪事實，連的直播事業將永遠關門大吉。卻沒想到他的小弟，曾經的熟面孔「賢哥」於17日晚上在個人的臉書平台重新開張大哥的直播舊業，頗令民眾訝異。

賢哥在直播中透露，「想必最近大家一直都有很多疑問，這陣子很感謝各位朋友關心」，透過此次事件，他表示看透了人情冷暖，有人關心、有人落井下石，一切都看在眼裡，感概真的是「日久見人心，患難見真情」。

賢哥在個人臉書感謝昨日力挺的觀眾，並宣示今晚將繼續開播，請拭目以待！（摘自賢哥臉書-賴賢賢）

這次的直播回歸，賢哥福利大放送，他表示「加碼送150隻電子錶，1000條咬錢龍，現在開始分享！馬上設定追蹤賢賢臉書哇咧搶先看」。雖然直播完立即刪除，他在個人臉書感謝昨日力挺的觀眾，並宣示今晚將繼續開播，請拭目以待！

看來還是不少網友關注連千毅直播平台的未來發展，昨日的直播仍吸引8000餘人觀看，究竟連千毅的直播事業是否能夠在日後回歸，將持續追蹤。

連千億賣假貨遭查獲。（摘自中天電視台）

(中時電子報)