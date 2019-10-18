新竹縣首座失智症照護一條龍服務的「寧園安養院長照衛福據點日照中心及失智專區」，18日在衛福部長陳時中與縣長楊文科等人共同主持動土儀式下正式開工，工程預計2021年完工，未來此據點將有235床，可提供全台服務。

陳時中表示，國內失智人口快速成長，受照顧的需求提高，寧園獲衛福部委託辦理失智、住宿型的照顧有成，這次再新建日照中心和失智專區，規模將達235床，可發揮長照2.0精神，以更多社會的社會參與讓照顧更有效率，因應未來社會的急速老化。

楊文科則指出，台灣失智症人數超過28萬人，佔全國總人口數1.2％，且以每天增加38人的速度成長，衛福部在湖口寧園安養院打造全台、也是新竹縣首座失智症照護一條龍服務，是政府一大德政，也落實了縣府老中青幼通通照顧的政策方向。

而這棟建物將是符合綠建築要求的日式渡假別墅，因應失智者的黃昏症候群，著重在採光功能，空間上則打造生活場景的意象，規畫老街、老車站、柑仔店、中藥舖等懷舊場景，發揮環境治療的效益。

未來新建的長照衛福據點將提供單元式照護環境，以獨特的園式遊走步道、蘊含台灣特有文化和具有家庭氛圍的情境布置，為失智者營造溫馨、安全合宜且舒適的照護環境，讓服務對象能擁有更大的自主和隱私，也可提升家屬探視頻率。

寧園安養院院長段雷表示，因應年輕失智症照護需求增加，寧園目前有21位年輕型失智症者，希望透過整建長照衛福據點補助案，新建日照中心及失智專區，提供住民及家屬更完整、更有品質的服務。

寧園安養院目前提供230床，扣除32床精神障礙患者，其他均為失智症患者，目前還有90人等待入住，擴大服務刻不容緩。

(中時 )