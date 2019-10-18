台中市消防局沿葫蘆墩圳下游搜救，2個多小時後在沙洲發現張男遺體。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市葫蘆墩圳18日中午時分傳出民眾落水失蹤，報案人在朴子街206巷橋旁發現地上留有拖鞋、手機、眼鏡及香菸，消防局獲報立即出動大批人力，沿水圳下游搜救，歷經2個多小時搜尋，下午2點左右，在1處沙洲發現男子遺體，已明顯死亡。警方聯絡家屬到場指認，確認是59歲張男，初步排除他殺嫌疑。

據了解，死者張男酗酒習慣及家暴紀錄，17日上午獨自離家，當晚曾打電話給前妻，交代「要好好照顧小孩」。報案民眾18日中午經過朴子街206巷，發現橋旁地上遺留拖鞋、手機、眼鏡及香菸，懷疑有人落水，立即打119報案。

消防人員出動大批人員搜救，下午2點左右在落水點下游1.5公里處沙洲，發現1具著紅色上衣的男性遺體，家屬到場確認是59歲張男。警方指出，僅在現場找到男子遺留物品，未發現遺書，初步排除他殺，遺體已由家屬領回。

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