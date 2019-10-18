天涼好個秋！樂活小旅在這裡！從野餐日、餐桌生活節到硬派祭，Discovery每年都帶給粉絲不同的驚喜！今年欣逢Discovery來台開播25週年，Discovery再動員齊下13個品牌、10位國內外明星主持群，攜手台北市政府共同舉辦「Discovery探索生活節」10/27(日)台北美堤河濱公園舉辦，從早到晚不間斷9小時都有驚喜，有野餐、美食、時尚、手做DIY，也歡迎大家帶毛小孩、騎單車過來玩！

10月27日 探索生活節 快跟TLC旅遊生活頻道一起品味不設限。（Discovery頻道 提供）

Discovery探索生活節內容豐富、嘉賓如雲，台北市市長柯文哲以及Discovery全頻道明星主持群：登月大使－林宥嘉；TLC當家金鐘主持－Janet、大霈(李霈瑜)；台灣史上第一組成功抵達南極點的南極長征隊隊員－宥勝、陳彥博；打破荒野求生金氏世界紀錄的Discovery一哥－Ed艾德史塔福；今年新加入TLC主持群的女神發電機－法比歐；拯救超過2500隻動物的「熊貓掌動物之家」創辦人－Amanda亞曼達吉塞；曾騎摩托車穿越中國邊境創下金氏紀錄的高山冒險家－Ryan白銳勻，以及擁有豐富汽車專業知識的動力達人－迺哥，都將現身與民眾近距離享受這場狂熱盛典。

來看看【Discovery探索生活節 有哪些亮點？「生存聚落」將喚醒粉絲心中的冒險魂，挑戰五米高的戶外攀岩牆，進入獵人學校，體驗射箭、陷阱製作等各種求生挑戰，探索野外藥草的秘密，感受置身原始荒野的純粹。「創客基地」的超狂職人將帶領粉絲發揮實驗精神，從金工製作、傘繩手作、創意木製到動力機械，邀請粉絲施展無限好奇，體驗各式硬派手作！而「探索車庫」為了回饋車迷，把獨一無二的《老車新狂吼》節目實景搬到現場，集結最經典酷炫的老車，汽車達人迺哥也將號召車友們現場分享改造老車心得。

10月27日 探索生活節 和Eurosport挑戰不設限。（Discovery頻道 提供）

享受最秋的風格活動，推出「藝術之森」、「時尚大道」、「美食天堂」、「潮流市集」，邀請粉絲一起品味不設限。「藝術之森」祭出全台唯一的TLC迷你屋，粉絲可以放膽用彈弓彩繪心目中的夢想房屋，在牆壁上寫下你對生活的嚮往，並在TLC專屬的紅晒圖打卡牆留下最難忘的印記！「時尚大道」結合二手環保概念，有品味的你，絕對能挑出最時尚的穿搭，別忘了帶上二手玩具一起參與Janet及Egan的公益慶生趴！「美食天堂」集合美式街頭漢堡、巴西莓果、希臘捲餅、法式甜點等各式風格美食。

動物星球主題村的「動物檢定」歡迎各位大小朋友跟著動物專家的腳步探索自然奧秘，拿出冒險家精神，來場動物知識PK大戰，把檢定證書及動物星球頻道限量好禮帶回家！「動物森林」帶來1:1擬真動物與珍奇可愛的爬蟲動物跟粉絲近距離接觸與互動。「萌寵講堂」邀請粉絲帶著毛小孩來喝杯咖啡，還有毛小孩行為講堂、互動藝術說故事讓你跟你的毛寶貝同樂。

單車生活村全方位展現自行車生活美學，從歐洲經典復古鋼管車、電動輔助自行車、荷蘭親子自行車等精選車款到各種單車裝備，一次全部體驗。想要來場競速賽感受腎上腺素飆升的快感，絕對不能錯過「競速體驗」

10月27日 探索生活節 Discovery帶你硬派不設限。（Discovery頻道 提供）

Discovery探索生活節

時間：2019/10/27 (日) 11:00～20:00

地點：台北美堤河濱公園

(中時電子報)