日本喜劇名導三谷幸喜18日來台灣宣傳新片《失憶的總理大臣》，他分享片中由木村佳乃演出的美國女總統，原本有找一位美籍男演員演出男總統，但後來沒有下文，風趣的他笑說其實也想跟許多好萊塢大咖演員合作，「我喜歡凱文史貝西，沒能找他來演相當遺憾，還有凱特布蘭琪，真的很想跟她合作看看。」

接著三谷幸喜也不忘點名他鍾情的台灣演員林志玲，並嘆：「得知她跟Akira結婚，整個人大受打擊！」之前他來台多次提到對方，因為太常提起，對方也開始會固定寄給他桌曆，他都會把桌曆擺在辦公的書桌前，看著桌曆工作會多一點活力，並炫耀說：「我的桌曆是有簽名的。」

三谷幸喜直言未來有機會很想跟林志玲合作，覺得她身懷喜劇天分，目前有無對她發出片約邀約？三谷幸喜表示有想到適合的角色就會邀請，開玩笑說：「當然不是因為她送我桌曆，全是因為角色的關係喔。」

另三谷幸喜也被片中演員藤岡靛的演技驚豔，讚他是一位非常認真的演員，開拍前還拿著筆記來公司討論，「其實我對藤岡靛的指示是不需要搞笑，旁邊的演員雖然在搞笑，但要求他得認真的演下去，第一次合作就發現他是笑容迷人的演員，下次再合作一定會要求他從頭笑到尾。」

(中時 )