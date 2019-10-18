林心如表示熱愛自己的家庭。（圖／翻攝自秒拍）

林心如和小3歲霍建華3年前結婚，育有2歲女兒「小海豚」，夫妻倆多年來常被網友傳婚變，但都以行動化解傳聞。近日林心如上節目，向劉濤自薦成為「合夥人」，談到家庭狀態，林心如面露微笑說自己是個媽媽，有個2歲的小Baby，「我熱愛我的家庭，熱愛我的女兒，也熱愛我的工作」，一句話透露與霍建華感情現況。

林心如最近參加實境節目《親愛的客棧3》，除了「老闆」劉濤外，來賓張翰、李蘭迪等人都在微博分享了自薦短片，林心如昨也貼出了相關短片，她在影片中遞上履歷，說這次來應徵合夥人，是想要嘗試更多種不同面貌的人生，談到私生活與背景，林心如大方說自己是有個兩歲小孩的媽媽，熱愛自己的家庭。

林心如說，會想要來參加節目，是希望女兒可以稱讚她「媽媽好厲害喔！」，一直以來她覺得自己在生活和工作中沒有停下腳步，希望這次也能透過節目擁有不一樣的體驗。

(中時電子報)