黑心奶粉、塑化劑等食安事件層出不窮，但多數民眾只能自行承擔後果，無法獲得適當的照護與賠償。為倡議食安受害者的權益，台灣油症受害者協會榮譽理事長廖脫如、立委吳焜裕等人共同推動台灣食品安全及受害者權益促進協會的成立，未來將扮演監督政府，推動救濟補償機制的角色。

1979年，台灣發生史上最嚴重的食安事件，2000多人因服下受污染的米糠油而集體中毒，出現明顯氯痤瘡、色素沈澱、眼瞼腺分泌過多，肝臟、免疫與神經系統損害的情形，促成數年後台灣油症受害者協會的成立。

然而，台灣近幾年發生的食安事件，如三聚氰胺毒奶粉、塑化劑等，因無外表上明顯的損傷，且受害者分散在各地，形成求助無門的窘境。因此，廖脫如與中國醫藥大學公共衛生學習助理教授李明杰、立委吳焜裕、立委陳曼麗、環境權保障基金會董事長林三加、律師詹順貴等33人共同發起台灣食品安全及受害者權益促進協會，今正式成立。

台大醫院環境職業醫學部主治醫師、台大醫學院環境職業醫學科特聘教授郭育良表示，數年前發生塑化劑事件時，有資料顯示人體塑化劑有所增加，若有組織協助及早發現問題，也許可將損失減至最低。

郭育良表示，台灣食品安全及受害者權益促進協會集結了毒理、食品等各領域專家的共同合作，協助食安受害者偵測、解決問題，並提供追蹤追溯的機制。例如，食安事件後續可能延伸的心血管、生殖系統問題，甚至下一代是否受影響等。

另一方面，吳焜裕國會辦公室表示，台灣食品安全及受害者權益促進協會亦提供受害者法律訴訟的專業諮詢，未來將扮演監督政府，推動救濟補償機制的角色。該協會即日起正式開始運作，民眾如有需求，可洽協會工作人員諮詢。

(中時 )