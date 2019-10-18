庶民起義苗栗在貓裡喵公園熱鬧展開，現場百餘個攤位熱鬧滾滾，宛如大型夜市。〔謝明俊攝〕

庶民起義苗栗在貓裡喵公園熱鬧展開，民眾牽著幼子同穿國旗裝到場力挺韓國瑜。〔謝明俊攝〕

庶民起義苗栗在貓裡喵公園熱鬧展開，布農烤全豬也不缺席。〔謝明俊攝〕

庶民起義苗栗在貓裡喵公園熱鬧展開，販賣國旗裝備的攤位都是熱門攤。〔謝明俊攝〕

庶民起義苗栗在貓裡喵公園熱鬧展開，甘蔗汁攤備貨甘蔗比起平常多好幾倍。〔謝明俊攝〕

庶民起義18日下午2點起在苗栗貓裡喵公園登場，4點未到，全場已有超過萬人進場，包括布農族烤全豬等超過百攤的美食攤位，從上午就開始進場布置，現場宛如一個大型夜市，熱鬧滾滾，活動正式在4點展開，包括苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦都會到場力挺韓國瑜，展現苗栗挺韓的大氣勢。

苗栗縣庶民起義選定在貓裡喵公園，就是著眼現場腹地大，至少可容下5萬人進場，加上周邊道路比較廣寬，比較不會造成交通打結，不過，18日下午4點活動展開時，現場旁邊的玉清路已明顯出現車流堵塞，轄區苗栗分局動員相當多警力全力疏導車流，苗栗縣警局局長翁群能也親自到場坐鎮。

挺韓會場常見的各式美食及販賣國旗用品，早從上午就開始進場布置，現場主辦單位安排公園停車位供攤商擺攤，全部近百攤商搭起棚架，將近百公尺長，不到4點，攤位前通道就擠滿人潮。

活動4點正式啟動，現場估計已超過萬人進場，不少民眾提攜老扶幼到場，預計稍晚下班下課後，將有更多挺韓民眾進場，苗栗縣長徐耀昌及縣議長鍾東錦預計在5點30分到場，將掀起活動第1波高潮。

(中時 )