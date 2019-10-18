日本共同社報導，日本總務大臣高市早苗今天前往靖國神社參拜，是日本首相安倍晉三內閣繼昨天的沖繩北方擔當大臣衛藤晟一後，第2位在今年秋季例大祭參拜靖國神社的大臣。

安倍9月11日改組內閣，衛藤與高市都是在同日入閣。靖國神社秋季例大祭到20日止，安倍循例已供奉被稱為「真(木神)」的供品，但不會親自參拜。

共同社報導指出，高市前往參拜，有可能刺激中國等國。

高市在參拜後受訪說，自己是以一個國民的身分來參拜；日本放送協會（NHK）報導，高市回答記者詢問會不會擔心在外交層面造成影響時說，在任何一個國家，對為國犧牲的人表達敬意與感謝，都是很平常的事，應該不會造成外交問題。

她也說，自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

高市在每年的春季、秋季例大祭及8月15日二戰結束紀念日，都會到靖國神社參拜；高市這次回鍋前，2014年9月3日到2017年8月3日也曾擔任總務大臣，任內同樣都到靖國神社參拜。

環境大臣小泉進次郎今年8月15日曾前往靖國神社參拜，當時尚未接任環境大臣；入閣後的小泉目前未在秋季例大祭親自參拜。

另外，由日本跨黨派國會議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員會」，今天共有98名成員前往位於東京都的靖國神社參拜。

到昨天為止，安倍內閣成員從2017年起就未曾在二次大戰結束紀念日到靖國神社參拜，安倍本人近年在2013年12月親赴參拜後，就未曾再前往靖國神社參拜。

雖然日皇過去曾參拜靖國神社，但最後一次是1975年時的昭和天皇。昭和天皇身邊人士留下的紀錄顯示，昭和天皇不再參拜靖國神社，主因是靖國神社從1978年起合祀二次大戰的甲級戰犯。

(中央社)