蔡適應強調3年爭取3條快捷公車上路，節省上班族與學生通勤時間與金錢。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

立委蔡適應（右）與議員張顥漢掃街並宣傳新路線快捷公車上路。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

掃街拜票很重要，政策更重要！基隆市立委蔡適應與市議員張顥瀚今在中正區調和市場掃街拜票，宣傳繼周二上路的1579線「八斗子、台北」間的國道客運快捷公車，3年爭取3條快捷公車通車，讓暖暖、八斗子通勤族不必再至市區轉車，省時又省錢。

立委選情激烈，不讓國民黨參選人宋瑋莉專美於前，力拼連任的民進黨立委蔡適應，18日也開始深入市場掃街向商家搏感情，蔡特地準備周日將演出的小青蛙劇團文宣、快捷公車1579路線時刻表，以政績宣傳新路線帶動當地通勤及觀光利多，銀髮族帶孫到台北走一走，也十分方便。

蔡適應說，就任立委後持續協助議員爭取快捷公車，3年多來1088線暖暖至松山車站、2088線八斗子至北市府轉運站與1579線八斗子、圓山陸續通車，目前也持續籌設中山線與安樂內科線，便利非市區沿線民眾節免去通勤轉車之苦。

張顥瀚表示，1579線開通後，上班族、學生通勤使用率越來越高，另本周日也邀請小青蛙劇團前來新豐街土地公廟演出免費兒童劇場「虎姑婆」，現場還有氣球、小泡芙，並向爸爸媽媽們報告親子政策成果，歡迎市民親子一起前來同樂。

(中時 )