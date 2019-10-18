民進黨籍立法委員陳素月尋求立委三連霸，卻遭遇挺韓大將蕭景田強力挑戰，近日已開始大打總統、部長牌。（謝瓊雲攝）

選戰倒數85天，彰化縣立委第四選區（員林區、田中區、田尾鄉）呈現藍綠捉對廝殺，政壇資深老將蕭景田，以挺韓大將之姿重出江湖，對決綠營最強女戰將陳素月，選情緊繃、戰況最為激烈。

65歲蕭景田政壇資歷豐富，長期活躍於政商界，坐擁農會系統、基層實力雄厚，擅長綿密組織戰的他在2012年立委選戰中對決前彰化縣長魏明谷，拿下91207票，僅878票之差意外落敗、連任失利。

蕭景田雖退居幕後操盤多年，始終未忘情政壇，此次挾選區7鄉鎮市泛藍首長、主席與基層民代支持，宣布參選，展現強大整合能量，來勢洶洶、不容小覷。

53歲的綠營女戰將陳素月也絕非省油的燈，2015年首度投入立委補選就拿下51907票，在泛藍分裂下以53.6％過半得票率出線，本屆藍綠對決局面下更狂掃95518票，以57.2％的得票率大贏對手近15％，獲得壓倒性勝利。

為了鞏固基本盤，陳素月密集舉辦客廳便當會、廟前榕樹下開講，深入家戶與地方庶民意見交流場所，前縣長魏明谷亦全力投入輔選，場場宣講不缺席， 全力催出選票。

另外，安定力量聯盟也提名退休警察陳志傑參選，雖是政治素人但過去積極投入挺愛家、反同婚、反年改運動，他表示對選情很有信心；由於缺乏政黨資源奧援，又遲未組成競選團隊，個人游擊戰術恐戰力受限。

(中時 )