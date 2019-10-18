水萍塭公園旁已開始搭建遮陽棚，一旁有攤販等著卡位。（程炳璋攝）

國民黨提名人韓國瑜台南大造勢舞台已近搭建完工。（程炳璋攝）

國民黨台南市黨部主委謝龍介預告韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義3人將同台帶領6位立委參選人進場，營造大團結氣勢。（程炳璋攝）

國民黨總統提名人韓國瑜19日晚間台南大造勢，晚會場地水萍塭公園已開始搭建舞台，國民黨台南市黨部主委謝龍介預告韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義3人將同台帶領6位立委參選人進場，營造大團結氣勢。

韓國瑜19日晚間將在南區水萍塭公園射出穿雲箭，謝龍介預告會場以中華民國為主題，強調國民黨真正愛護中華民國，將有上萬面國旗飄揚畫面，現場有退役的三軍儀隊表演搭配，韓、馬、吳會在晚間7時同台，帶領國民黨台南6位立委，營造藍營大團結氣勢。

台南場是韓國瑜請假後第一場大型造勢，謝龍介認為有特殊意義，台南市民比較這20幾年來差異，溪北地區越來越沒落，民眾怨聲載道，民進黨長期在台南執政令人失望，這次韓國瑜要呼喚廣大市民給國民黨一次機會。

「韓國瑜要來了」成為台南市民這幾天互相討論話題，水萍塭公園18日晚間已架起大舞台，周邊開始有攤販卡位，國民黨台南市黨部預估人數在數萬至10萬之間，周邊交通管制成一大問題，甚至傳出有民眾要刻意檢舉違停。

警方18日已派員管制現場，19日會有警力在南區金華路、夏林路、西門路及健康路等主要道路加強疏導，擔心塞車的民眾，公車有6路線行經水萍塭公園，分別是市區公車0、10、19、77、藍幹線、藍23，都可抵達會場。

(中時 )